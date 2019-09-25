На КПВВ на Донбасі зранку в чергах зібралося понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Зранку в середу, 25 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 220 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 25/15; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники також зазначають, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 45 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю розпочалися будівельні робити.