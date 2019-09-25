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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110684 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102544 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109653 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119387 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148131 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148544 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140440 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187557 просмотра

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На КПВВ на Донбассе утром в очередях собралось более 200 автомобилей

На КПВВ на Донбассе утром в очередях собралось более 200 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 6193 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Утром в среду, 25 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 220 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/15; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники также отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. В общем через КПВВ последовало 45 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Напомним, на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью начались строительные работы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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