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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На КПВВ на Донбасі зранку в чергах застрягли понад 200 автівок

Київ • УНН

 • 8253 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Зранку в п'ятницю, 11 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 205 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

На КПВВ на Донбасі зранку в чергах застрягли понад 200 автівок

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 20/10; "Гнутове" – 15/20", - йдеться в повідомленні. 

Також у пресслужбі зазначили, що 10 жовтня військовослужбовці Краматорського та Лисичанського загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська" припинили дві спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема на тимчасово окуповану територію України намагались провезти комплектуючі до комп’ютерної техніки та взуття на загальну суму понад 55 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.

Крім того в КПВВ "Гнутове" прикордонний наряд за допомогою службового собаки спеціально навченого на пошук боєприпасів виявив чоловіка, який намагались перемістити через лінію розмежування 5 мисливських набоїв. За цим фактом прикордонниками зі складу Об’єднаних сил підготовлено та направлено повідомлення до Національної поліції України про виявлення ознак кримінального правопорушення. Громадянина разом зі знахідкою передано представникам Нацполіції для прийняття відповідного правового рішення.

Також 10 жовтня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та істотно збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 46,1 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.

Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Нагадаємо, в Україні хочуть спростити реєстрацію народження і смерті громадян з окупованих територій

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