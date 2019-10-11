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На КПВВ на Донбассе утром в очередях застряли более 200 автомобилей

Киев • УНН

 • 8253 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Утром в пятницу, 11 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 205 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На КПВВ на Донбассе утром в очередях застряли более 200 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 15/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что 10 октября военнослужащие Краматорского и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти комплектующие к компьютерной технике и обувь на общую сумму более 55 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, в КПВВ "Гнутово" пограничный наряд с помощью служебной собаки, специально обученной на поиск боеприпасов обнаружил мужчину, который пытался переместить через линию разграничения 5 охотничьих патронов. По данному факту пограничниками из состава Объединенных сил подготовлено и направлено уведомление в Национальную полицию Украины об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Гражданин вместе с находкой передан представителям Нацполиции для принятия соответствующего правового решения.

Также 10 октября черепз КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлено гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и существенно увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 46,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, в Украине хотят упростить регистрацию рождения и смерти граждан с оккупированных территорий

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