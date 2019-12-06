На КПВВ на Донбасі застрягли в чергах понад 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зранку в п'ятницю, 6 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 305 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/85; "Новотроїцьке" – 10/60; "Гнутове" – 20/50", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що 5 грудня військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" завадили спробі переміщення на тимчасово окуповану територію України смартфонів. Товар, вартістю понад 22 тисячі гривень, вилучено представниками ДФС для прийняття відповідного правового рішення.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 32 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00.
Нагадаємо, у районі Богданівки та Петрівського Донецької області 5 грудня було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет.