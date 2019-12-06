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На КПВВ на Донбасі застрягли в чергах понад 300 автівок

На КПВВ на Донбасі застрягли в чергах понад 300 автівок

Київ • УНН

 • 9589 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зранку в п'ятницю, 6 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 305 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/85; "Новотроїцьке" – 10/60; "Гнутове" – 20/50", - йдеться в повідомленні. 

Також у пресслужбі додали, що 5 грудня військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" завадили спробі переміщення на тимчасово окуповану територію України смартфонів. Товар, вартістю понад 22 тисячі гривень, вилучено представниками ДФС для прийняття відповідного правового рішення.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 32 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів. 

Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00. 

Нагадаємо, у районі Богданівки та Петрівського Донецької області 5 грудня було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет.

Українські Національні Новини

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