На КПВВ на Донбассе застряли в очередях более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/85; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 20/50", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 5 декабря военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины смартфонов. Товар, стоимостью более 22 тысячи гривен, изъят представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 3,2 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.

Напомним, в районе Богдановки и Петровского Донецкой области 5 декабря был изъят 41 взрывоопасный предмет.