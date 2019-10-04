На КПВВ на Донбасі в чергах зранку в чергах застрягли 240 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Зранку в п'ятницю, 4 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в чергах перебували 240 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 25/60; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 15/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі повідомили, що 3 жовтня прикордонники Краматорського та Донецького загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" та "Гнутове" припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема на тимчасово окуповану територію України намагались провезти комплектуючі до комп’ютерної техніки, одяг, продукти харчування та тютюнові вироби на загальну суму понад 80 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 39,2 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Пропускні операції здійснюватимуться з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" тривають ремонтні роботи.