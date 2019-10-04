На КПВВ на Донбассе в очередях утром в очередях застряли 240 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/60; "Марьинка" - 0/60;" Новотроицкое "- 15/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресслужбе сообщили, что 3 октября пограничники Краматорского и Донецкого отрядов вместе с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти комплектующие к компьютерной технике, одежду, продукты питания и табачные изделия на общую сумму более 80 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Пропускные операции будут осуществляться с 7:00 до 18:30.

Напомним, в КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" продолжаются ремонтные работы.