На КПВВ на Донбасі в чергах нарахували понад 220 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зранку в середу, 4 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 225 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 25/50; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 10/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники додали, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 31,7 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00.
Нагадаємо, глава ОБСЄ Лайчак відвідав КПВВ "Станиця Луганська".