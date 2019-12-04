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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 45569 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 25776 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 76803 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 109461 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 142091 просмотра

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На КПВВ на Донбассе в очередях насчитали более 220 автомобилей

На КПВВ на Донбассе в очередях насчитали более 220 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 5567 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Утром в среду, 4 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 225 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.

Напомним, глава ОБСЕ Лайчак посетил КПВВ "Станица Луганская".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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