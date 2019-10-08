На КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Зранку у вівторок, 8 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 310 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 35/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 70/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі зазначили, що учора військовослужбовці Краматорського та Лисичанського прикордонних загонів спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" і "Станиця Луганська" припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти одяг та тютюнові вироби, на загальну суму майже 57 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Крім того на КПВВ "Гнутове" прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин України намагався шляхом надання хабара безперешкодно перетнути лінію розмежування. На таку пропозицію чоловік отримав від прикордонників категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік дещо збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 33,9 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, у Станиці Луганській між контрольним пунктом в'їзду-виїзду та мостом змонтують дві автобусних зупинки.