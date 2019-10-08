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На КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 300 автомобилей

Киев • УНН

 • 8726 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Утром во вторник, 8 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 310 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 70/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что вчера военнослужащие Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти одежду и табачные изделия на общую сумму почти 57 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ "Гнутово" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался путем дачи взятки беспрепятственно пересечь линию разграничения. На такое предложение мужчина получил от пограничников категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько увеличился. В общем через КПВВ последовало 33,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Напомним, в Станице Луганской между контрольным пунктом въезда-выезда и мостом смонтируют два автобусных остановки.

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