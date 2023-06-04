На Косово чекають "рішучі заходи" від ЄС, якщо країна не проведе перевибори на півночі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня УНН. Влада Косово має провести дострокові вибори в муніципалітетах на півночі країни, інакше Європейський Союз вдасться до "рішучих заходів". Про це пише УНН з посиланням на заяву верховного представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля.
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Боррель закликав Косово та Сербію "негайно та безумовно" вжити заходів для вирішення конфлікту та припинити риторику, "що викликає розбіжності".
Від імені ЄС він зазначив пункти, які влада Косова має виконати - інакше їх чекають негативні наслідки:
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призупинити поліцейські операції в районі будівель муніципалітетів. Міські голови мають тимчасово виконувати свої обов’язки в інших приміщеннях;
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якнайшвидше провести дострокові вибори в усіх чотирьох муніципалітетах, де спалахнули протести;
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залучити косовських сербів до виборів.
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Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 1 червня, закликали провести нові вибори в кількох спірних районах Косово на тлі напруженості з сербським населенням регіону.