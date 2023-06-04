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На Косово чекають "рішучі заходи" від ЄС, якщо країна не проведе перевибори на півночі

Київ • УНН

 • 358554 перегляди

КИЇВ. 4 червня УНН. Влада Косово має провести дострокові вибори в муніципалітетах на півночі країни, інакше Європейський Союз вдасться до "рішучих заходів". Про це пише УНН з посиланням на заяву верховного представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля.

На Косово чекають "рішучі заходи" від ЄС, якщо країна не проведе перевибори на півночі

Деталі 

Боррель закликав Косово та Сербію "негайно та безумовно" вжити заходів для вирішення конфлікту та припинити риторику, "що викликає розбіжності". 

Від імені ЄС він зазначив пункти, які влада Косова має виконати - інакше їх чекають негативні наслідки:

  • призупинити поліцейські операції в районі будівель муніципалітетів. Міські голови мають тимчасово виконувати свої обов’язки в інших приміщеннях;

  • якнайшвидше провести дострокові вибори в усіх чотирьох муніципалітетах, де спалахнули протести;

  • залучити косовських сербів до виборів.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 1 червня, закликали провести нові вибори в кількох спірних районах Косово на тлі напруженості з сербським населенням регіону.



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