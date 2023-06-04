Косово ждут "решительные меры" от ЕС, если страна не проведет перевыборы на севере

Детали

Боррель призвал Косово и Сербию "немедленно и безусловно" принять меры для разрешения конфликта и прекратить риторику, "вызывающую разногласия".

От имени ЕС он отметил пункты, которые власти Косово должны выполнить - иначе их ждут негативные последствия:



приостановить полицейские операции в районе зданий муниципалитетов. Городские головы должны временно исполнять свои обязанности в других помещениях;



как можно быстрее провести досрочные выборы во всех четырех муниципалитетах, где вспыхнули протесты;



привлечь косовских сербов к выборам.



Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 1 июня, призвали провести новые выборы в нескольких спорных районах Косово на фоне напряженности с сербским населением региона.





