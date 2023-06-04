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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Косово ждут "решительные меры" от ЕС, если страна не проведет перевыборы на севере

Киев • УНН

 • 358554 просмотра

КИЕВ. 4 июня УНН. Власти Косово должны провести досрочные выборы в муниципалитетах на севере страны, иначе Европейский Союз прибегнет к "решительным мерам". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля.

Косово ждут "решительные меры" от ЕС, если страна не проведет перевыборы на севере

Детали 

Боррель призвал Косово и Сербию "немедленно и безусловно" принять меры для разрешения конфликта и прекратить риторику, "вызывающую разногласия". 

От имени ЕС он отметил пункты, которые власти Косово должны выполнить - иначе их ждут негативные последствия:

  • приостановить полицейские операции в районе зданий муниципалитетов. Городские головы должны временно исполнять свои обязанности в других помещениях;

  • как можно быстрее провести досрочные выборы во всех четырех муниципалитетах, где вспыхнули протесты;

  • привлечь косовских сербов к выборам.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 1 июня, призвали провести новые выборы в нескольких спорных районах Косово на фоне напряженности с сербским населением региона.



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