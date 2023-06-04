Косово ждут "решительные меры" от ЕС, если страна не проведет перевыборы на севере
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня УНН. Власти Косово должны провести досрочные выборы в муниципалитетах на севере страны, иначе Европейский Союз прибегнет к "решительным мерам". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля.
Детали
Боррель призвал Косово и Сербию "немедленно и безусловно" принять меры для разрешения конфликта и прекратить риторику, "вызывающую разногласия".
От имени ЕС он отметил пункты, которые власти Косово должны выполнить - иначе их ждут негативные последствия:
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приостановить полицейские операции в районе зданий муниципалитетов. Городские головы должны временно исполнять свои обязанности в других помещениях;
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как можно быстрее провести досрочные выборы во всех четырех муниципалитетах, где вспыхнули протесты;
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привлечь косовских сербов к выборам.
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Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 1 июня, призвали провести новые выборы в нескольких спорных районах Косово на фоне напряженности с сербским населением региона.