На кордоні з Польщею в українця вилучили більше сотні шкур песця

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці на українсько-польському кордоні виявили 120 шкур песця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Товар знайшли працівники пункту пропуску "Шегині" у мікроавтобусі, що прямував в Україну. За кермом автомобіля їхав наш співвітчизник, 49-річний житель Івано-Франківської області", - сказано у повідомленні.

Додаткову перевірку іномарки, враховуючи аналіз ризиків, ініціювали прикордонники. В результаті спільної з митниками перевірки в автомобілі виявлено 120 шкур песця.

Хутро вилучили працівники ДФС, його вартість наразі встановлюється.

Нагадаємо, на митному посту "Харків – Центральний" через відсутність фітосанітарного сертифікату в Україну не пустили 20 тонн картоплі, яка прибула з Російської Федерації.

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