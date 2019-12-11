На кордоні з Польщею в українця вилучили більше сотні шкур песця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці на українсько-польському кордоні виявили 120 шкур песця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Товар знайшли працівники пункту пропуску "Шегині" у мікроавтобусі, що прямував в Україну. За кермом автомобіля їхав наш співвітчизник, 49-річний житель Івано-Франківської області", - сказано у повідомленні.
Додаткову перевірку іномарки, враховуючи аналіз ризиків, ініціювали прикордонники. В результаті спільної з митниками перевірки в автомобілі виявлено 120 шкур песця.
Хутро вилучили працівники ДФС, його вартість наразі встановлюється.
Нагадаємо, на митному посту "Харків – Центральний" через відсутність фітосанітарного сертифікату в Україну не пустили 20 тонн картоплі, яка прибула з Російської Федерації.