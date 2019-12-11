На границе с Польшей в украинца изъяли более сотни шкур песца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня пограничники Мостиского отряда совместно с работниками таможни на украинском-польской границе обнаружили 120 шкур песца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Товар нашли работники пункта пропуска "Шегини" в микроавтобусе, следовавшем в Украину. За рулем автомобиля ехал наш соотечественник, 49-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Дополнительную проверку иномарки, учитывая анализ рисков, инициировали пограничники. В результате совместной с таможенниками проверки в автомобиле обнаружено 120 шкур песца.
Мех изъяли работники ГФС, его стоимость устанавливается.
Напомним, на таможенном посту "Харьков - Центральный" из-за отсутствия фитосанитарного сертификата в Украину не пустили 20 тонн картофеля, который прибыл из Российской Федерации.