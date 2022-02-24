На кордоні з Польщею утворилась кілометрова черга на виїзд з України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кілька сотень автівок стоять в черзі до пункту пропуску «Рава Руська» на кордоні з Польщею, передає кореспондент УНН.
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Так, станом на 17:40 перед пунктом пропуску утворилась черга більш як на кілометр. Найбільше скупчення легкових автівок - їх в черзі до кордону кілька сотень.
Стоять також вантажівки.
Як писав УНН, ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску.