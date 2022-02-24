На границе с Польшей образовалась километровая очередь на выезд из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Несколько сотен автомобилей стоят в очереди к пункту пропуска "Рава Русская" на границе с Польшей, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, по состоянию на 17:40 перед пунктом пропуска образовалась очередь более чем на километр. Наибольшее скопление легковых автомобилей - их в очереди к границе несколько сотен.
Стоят также грузовики.
Как писал УНН, ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска.