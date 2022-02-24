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15 марта, 19:03 • 88299 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123788 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114180 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108586 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98730 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94835 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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На границе с Польшей образовалась километровая очередь на выезд из Украины

Киев • УНН

 • 492876 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Несколько сотен автомобилей стоят в очереди к пункту пропуска "Рава Русская" на границе с Польшей, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, по состоянию на 17:40 перед пунктом пропуска образовалась очередь более чем на километр. Наибольшее скопление легковых автомобилей - их в очереди к границе несколько сотен.

Стоят также грузовики.

Как писал УНН, ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска.

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