На границе с Польшей образовалась километровая очередь на выезд из Украины

Детали

Так, по состоянию на 17:40 перед пунктом пропуска образовалась очередь более чем на километр. Наибольшее скопление легковых автомобилей - их в очереди к границе несколько сотен.

Стоят также грузовики.

Как писал УНН, ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска.