На кордоні з Польщею та Словаччиною у чергах застрягли понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На українсько-польському та українсько-словацькому кордонах, станом на 12:00, у чергах перед пунктами пропуску застрягли 205 автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 на кордоні з Польщею черги утворили перед пунктами пропуску "Ягодин" - 20 автомобілів, "Рава-Руська" - 10, "Грушів" - 15, "Шегині" - 80, "Краковець" - 30.
На кордоні зі Словацькою Республікою у чергах перед пунктом пропуску "Малий Березний" стоять 20 автівок, перед пунктом пропуску "Ужгород" - 30.
Перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Білорусією черги відсутні.
Так, у чергах перед пунктами пропуску із сусідніми державами на західному кордоні застрягли 205 автомобілів.
Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, завантаженість пунктів пропуску на кордоні України з країнами ЄС суттєво зменшилася.