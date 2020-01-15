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На кордоні з Польщею та Словаччиною у чергах застрягли понад 200 автомобілів

На кордоні з Польщею та Словаччиною у чергах застрягли понад 200 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На українсько-польському та українсько-словацькому кордонах, станом на 12:00, у чергах перед пунктами пропуску застрягли 205 автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Так, за даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 на кордоні з Польщею черги утворили перед пунктами пропуску "Ягодин" - 20 автомобілів, "Рава-Руська" - 10, "Грушів" - 15, "Шегині" - 80, "Краковець" - 30.

На кордоні зі Словацькою Республікою у чергах перед пунктом пропуску "Малий Березний" стоять 20 автівок, перед пунктом пропуску "Ужгород" - 30.

Перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Білорусією черги відсутні.

Так, у чергах перед пунктами пропуску із сусідніми державами на західному кордоні застрягли 205 автомобілів.

Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, завантаженість пунктів пропуску на кордоні України з країнами ЄС суттєво зменшилася.

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