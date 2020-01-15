На границе с Польшей и Словакией в очередях застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На украинско-польской и украинско-словацкой границах, по состоянию на 12:00, в очередях перед пунктами пропуска застряли 205 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Так, по данным Госпогранслужбы, по состоянию на 12:00 на границе с Польшей очереди образовали перед пунктами пропуска "Ягодин" - 20 автомобилей, "Рава-Русская" - 10, "Груша" - 15, "Шегини" - 80, "Краковец" - 30.
На границе со Словацкой Республикой в очередях перед пунктом пропуска "Малый Березный" стоят 20 автомобилей, перед пунктом пропуска "Ужгород" - 30.
Перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, Румынией и Белоруссией очереди отсутствуют.
Так, в очередях перед пунктами пропуска с соседними государствами на западной границе застряли 205 автомобилей.
Напомним, по информации Госпогранслужбы, загруженность пунктов пропуска на границе Украины со странами ЕС существенно уменьшилась.