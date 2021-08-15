На кордоні в Узбекистані затримали більше 80 афганських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Узбекистан заявив, що затримав 84 афганських військовослужбовців, які перетнули кордон. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Так само минулого місяця афганські військовослужбовці перетнули кордон Узбекистану та Таджикистану, коли вони відступили від наступу повстанців “Талібану”.
Міністерство закордонних справ Узбекистану заявило у своїй заяві, що перша група з 84 афганських солдатів не робила спроб чинити опір, коли узбецькі прикордонники затримали їх, а звернулися за медичною допомогою.
Уряд Ташкента також надає гуманітарну допомогу групі афганських солдатів, які зібралися на афганській стороні мосту Термез-Хайратон. Міст є автомобільним та залізничним сполученням між двома країнами.
Узбекистан веде переговори з Кабулом щодо повернення військ додому та врегулювання ситуації на мосту.
Нагадаємо
Бойовики мають під контролем 20 із 34 провінцій країни після захоплення ще двох учора. США розгорне 5 тисяч військових в Афганістані.
В Афганістані створять групу для переговорів з талібами.
За останні дні таліби захопили Герат і Кандагар. “Талібан” випустив відео, в якому оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар, перейменувавши її в “Голос шаріату”.