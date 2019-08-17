На кордоні Пакистану і Індії відбулася запекла перестрілка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На кордоні між індійською і пакистанською частинами Кашміру в суботу, 17 серпня, солдати обох країн влаштували запеклу перестрілку. Представник уряду в Нью-Делі заявив про "важких" зіткненнях. Про це повідомляє DW, передає УНН.
За непідтвердженими даними, один індійський солдат був убитий. З боку Ісламабада коментарів про інцидент поки не послідувало.
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан привітав обговорення Радою Безпеки ООН конфлікту, в якому також взяв участь президент США Дональд Трамп, який заявив про необхідність зняття напруги у відносинах двох країн.
На минулому тижні уряд Індії загострило конфлікт в розділеному в 1947 році Кашмірі, виключивши з конституції особливий статус автономії для індійської частини території. Штат Джамму і Кашмір також слід розділити і поставити під прямий контроль уряду, вирішили в Нью-Делі. Щоб запобігти протестам, влада відправила в цей район ще десять тисяч солдатів. Проте в п'ятницю в індійській частині Кашміру знову відбулися серйозні зіткнення між демонстрантами і поліцією.
Нагадаємо, Радбез ООН вперше за майже 50 років обговорив проблему Кашмірського конфлікту на спеціальному засіданні. Пакистанський прем'єр Хан написав після обговорень в твіттері, що в ООН "зобов'язані" розібратися зі "стражданнями" народу Кашміру і знайти рішення конфлікту. У свою чергу Індія наполягає, що статус регіону є внутрішньою справою. "Нам не потрібні міжнародні посередники, щоб розповідати, як ми повинні вести своє життя", - сказав постпред Індії в ООН Сайед Акбаруддін після засідання Ради Безпеки.