На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, солдаты обеих стран устроили ожесточенную перестрелку. Представитель правительства в Нью-Дели заявил о "трудных" столкновениях. Об этом сообщает DW, передает УНН.
По неподтвержденным данным, один индийский солдат был убит. Со стороны Исламабада комментариев об инциденте пока не последовало.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил обсуждения Советом Безопасности ООН конфликта, в котором также принял участие президент США Дональд Трамп, который заявил о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.
На прошлой неделе правительство Индии обострило конфликт в разделенном в 1947 году Кашмире, исключив из конституции особый статус автономии для индийской части территории. Штат Джамму и Кашмир также следует разделить и поставить под прямой контроль правительства, решили в Нью-Дели. Чтобы предотвратить протесты, власти отправили в этот район еще десять тысяч солдат. Однако в пятницу в индийской части Кашмира вновь произошли серьезные столкновения между демонстрантами и полицией.
Напомним, Совбез ООН впервые за почти 50 лет обсудил проблему кашмирского конфликта на специальном заседании. Пакистанский премьер Хан написал после обсуждений в твиттере, что в ООН “обязаны” разобраться с “страданиями” народа Кашмира и найти решение конфликта. В свою очередь Индия настаивает, что статус региона является внутренним делом. “Нам не нужны международные посредники, чтобы рассказывать, как мы должны вести свою жизнь”, — сказал постпред Индии в ООН Сайед Акбаруддин после заседания Совета Безопасности.