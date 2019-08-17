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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 53903 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120821 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131420 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122206 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125923 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128590 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152960 просмотра

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На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка

На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка

Киев  •  УНН

 • 12322 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. На границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, солдаты обеих стран устроили ожесточенную перестрелку. Представитель правительства в Нью-Дели заявил о "трудных" столкновениях. Об этом сообщает DW, передает УНН.

По неподтвержденным данным, один индийский солдат был убит. Со стороны Исламабада комментариев об инциденте пока не последовало.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил обсуждения Советом Безопасности ООН конфликта, в котором также принял участие президент США Дональд Трамп, который заявил о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.

На прошлой неделе правительство Индии обострило конфликт в разделенном в 1947 году Кашмире, исключив из конституции особый статус автономии для индийской части территории. Штат Джамму и Кашмир также следует разделить и поставить под прямой контроль правительства, решили в Нью-Дели. Чтобы предотвратить протесты, власти отправили в этот район еще десять тысяч солдат. Однако в пятницу в индийской части Кашмира вновь произошли серьезные столкновения между демонстрантами и полицией.

Напомним, Совбез ООН впервые за почти 50 лет обсудил проблему кашмирского конфликта на специальном заседании. Пакистанский премьер Хан написал после обсуждений в твиттере, что в ООН “обязаны” разобраться с “страданиями” народа Кашмира и найти решение конфликта. В свою очередь Индия настаивает, что статус региона является внутренним делом. “Нам не нужны международные посредники, чтобы рассказывать, как мы должны вести свою жизнь”, — сказал постпред Индии в ООН Сайед Акбаруддин после заседания Совета Безопасности.

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