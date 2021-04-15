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На Київщині зникла дворічна дитина: поліція просить небайдужих допомогти у пошуках

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Ввечері 14 квітня поліція отримала інформацію про зникнення 2,5-річної дитини у селі Рагівка Поліського району Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Деталі

Правоохоронці заявляють, що мати малолітнього Богдана Уніченка виявила відсутність на подвір'ї сина вчора, 14 квітня, біля 16 години дня і з того часу до 21 години намагалась знайти хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

На місці було організовані правоохоронцями пошукові заходи.

Цитата

“Максимально задіяно особовий склад Вишгородського районного управління поліції, усі служби ГУНП в Київській області, бійці ПСПОП „Миротворець“, кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС. Пошуки тривають до цього часу. Поліція Київщини звертається до громадян. Якщо у вас є в наявності тепловізори чи прилади нічного бачення — просимо посприяти у пошуках Богдана. Звертаємось також до пошуково-рятувальних загонів. За можливості долучайтесь до пошуків”, — просять у поліції.

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