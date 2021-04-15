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В Киевской области исчез двухлетний ребенок: полиция просит неравнодушных помочь в поисках

В Киевской области исчез двухлетний ребенок: полиция просит неравнодушных помочь в поисках

Киев  •  УНН

 • 17985 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Вечером 14 апреля полиция получила информацию об исчезновении 2,5-летнего ребенка в селе Раговка Полесского района Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

Детали

Правоохранители заявляют, что мать малолетнего Богдана Униченка обнаружила отсутствие сына во дворе вчера, 14 апреля, около 16 часов дня и с тех пор до 21 часа пыталась найти мальчика собственными силами, однако не нашла обратилась в полицию.

На месте было организованы правоохранителями поисковые меры.

Цитата

“Максимально был задействован личный состав Вышгородского районного управления полиции, все службы ГУНП в Киевской области, бойцы ПСПОП ”Миротворец“, кинологи, Нацгвардийци и службы ДСНС. Поиски продолжаются до сих пор. Полиция Киевщины обращается к гражданам. Если у вас есть в наличии тепловизоры или приборы ночного видения — просим посодействовать в поисках Богдана. Обращаемся также к поисково-спасательных отрядов. По возможности присоединяйтесь к поискам”, - просят в полиции.

Напомним

На Прикарпатье искали без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку.

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