На Київщині зловмисники пограбували птахофабрику
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У селі Новосілки Києво-Святошинського району Київської області зловмисники пограбували місцеву птахофабрику. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася рано вранці 8 вересня. Троє зловмисників під’їхали на автомобілі до території птахофабрики, де двоє з них проникли до приміщення, напали на охоронця та зв’язали його. Після цього нападники забрали з сейфу підприємства гроші на суму понад 600 тисяч гривень.
З грошима грабіжники зникли з місця злочину, однак пізніше двоє з них були затримані.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Миколаївщині невідомі пограбували АЗС.