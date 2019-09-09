В Киевской области злоумышленники ограбили птицефабрику
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В селе Новоселки Киево-Святошинского района Киевской области злоумышленники ограбили местную птицефабрику. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Событие произошло рано утром 8 сентября. Трое злоумышленников подъехали на автомобиле к территории птицефабрики, где двое из них проникли в помещение, напали на охранника и связали его. После этого нападавшие забрали из сейфа предприятия деньги на сумму более 600 тыс. гривен.
С деньгами грабители скрылись с места преступления, однако позже двое из них были задержаны.
Открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Николаевской области неизвестные ограбили АЗС.