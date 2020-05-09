На Київщини затримали серійних крадіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Працівники сектору кримінальної поліції Бориспільщини спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали двох злодіїв, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні 8 крадіжок з будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Ними виявилися двоє чоловіків, які тимчасово мешкали у садовому товаристві «Ялинка», що у селі Княжичі. 36-річний уродженець Полтавщини, який вже мав проблеми із законом та його 32-річний поплічник.
Старший зі зловмисників у минулому вже мав проблеми із законом, а молодший – розшукувався столичною поліцією за скоєння крадіжки та незаконного заволодіння автотранспортом.
Проникали вони в оселі шляхом віджиму металопластикових вікон, звідки викрадали цінні речі.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання фігурантів, працівники поліції виявили та вилучили речові докази: велику кількість крадених різноманітних електроінструментів та приборів.
Наразі слідчі перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території Київщини.
Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
36-річному зловмиснику запобіжний захід обере суд, правоохоронці з вернулись з клопотання про тримання під вартою. Іншого учасника передано столичним працівникам поліції та затримано відповідно до ухвали суду.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Київщині затримано серійних автокрадіїв.