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На Київщини затримали серійних крадіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Працівники сектору кримінальної поліції Бориспільщини спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали двох злодіїв, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні 8 крадіжок з будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

На Київщини затримали серійних крадіїв

Ними виявилися двоє чоловіків, які тимчасово мешкали у садовому товаристві «Ялинка», що у селі Княжичі. 36-річний уродженець Полтавщини, який вже мав проблеми із законом та його 32-річний поплічник.

Старший зі зловмисників у минулому вже мав проблеми із законом, а молодший – розшукувався столичною поліцією за скоєння крадіжки та незаконного заволодіння автотранспортом.

Проникали вони в оселі шляхом віджиму металопластикових вікон, звідки викрадали цінні речі.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання фігурантів, працівники поліції виявили та вилучили речові докази: велику кількість крадених різноманітних електроінструментів та приборів.

Наразі слідчі перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території Київщини.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

36-річному зловмиснику запобіжний захід обере суд, правоохоронці з вернулись з клопотання про тримання під вартою. Іншого учасника передано столичним працівникам поліції та затримано відповідно до ухвали суду.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині затримано серійних автокрадіїв.

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