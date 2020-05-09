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В Киевской области задержали серийных воров

Киев • УНН

 • 28452 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Работники сектора криминальной полиции Бориспольского района совместно с бойцами батальона полиции особого назначения задержали двух воров, которые основательно подозреваются в совершении 8 краж из домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

В Киевской области задержали серийных воров

Ими оказались двое мужчин, которые временно проживали в садовом обществе «Елочка», что в селе Княжичи. 36-летний уроженец Полтавской области, который уже имел проблемы с законом и его 32-летний подельник.

Старший из злоумышленников в прошлом уже имел проблемы с законом, а младший - разыскивался столичной полицией за совершение кражи и незаконного завладения автотранспортом.

Проникали они в доме путем отжима металлопластиковых окон, откуда похищали ценные вещи.

Во время проведения санкционированного обыска по месту временного проживания фигурантов, работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства: большое количество краденых различных электроинструментов и приборов.

Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории Киевской области.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

36-летнему злоумышленнику меру пресечения изберет суд, правоохранители с возвратились ходатайства о содержании под стражей. Другого участника передали столичным работникам полиции, он задержан в соответствии с постановлением суда.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области задержаны серийные автоворы.

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