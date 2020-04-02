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На Київщині затримали озброєних грабіжників банківських терміналів: членом банди був поліцейський

На Київщині затримали озброєних грабіжників банківських терміналів: членом банди був поліцейський

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали озброєну злочинну групу крадіїв банківських терміналів, серед яких був працівник поліції. Про це у Facebook повідомляє департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України, передає УНН.

"Організована група осіб, віком 25-35 років, ґрунтовно підозрюється у скоєнні 5 викрадень банківських терміналів на території столичної області. Наймолодший фігурант – діючий працівник поліції, всі інші учасники мали судимість за скоєння майнових злочинів. За попередніми даними, загальний злочинний "заробіток" молодиків становить понад 400 тисяч гривень", - повідомили у департаменті.

Зазначається, що працівники поліції Київщини встановили зловмисників та затримали усіх у порядку ст. 208 КПК України за місцем їхнього проживання.

При проведенні 5-ти санкціонованих та 3-х невідкладних обшуків у помешканні зловмисників поліцейські виявили та вилучили балаклави, пістолети, обрізи, набої, боєприпаси, ножі, схеми розташування терміналів, гроші.

Також вилучено 4 автівки, на яких пересувалися та скоювали злочини чоловіки.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території області та Києва. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для них.

Як повідомлялося в УНН, зловмисники постануть перед судом через підозру у привласненні понад 7 млн грн допомоги дітям

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