Зловмисники постануть перед судом, через підозру у привласненні понад 7 млн грн допомоги дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом привласнення злочинною групою понад 7 млн грн бюджетних коштів, що призначалися для допомоги дітям. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом привласнення злочинною групою понад 7 млн грн бюджетних коштів, що призначалися для допомоги дітям. Обвинуваченим інкримінують ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на час розгляду справи судом обвинувачені — організаторка та члени групи, перебуватимуть під домашнім арештом. В рамках кримінального провадження правоохоронцями накладено арешт на майно на суму 1,5 млн грн.
“Правоохоронці продовжують розслідування у кримінальному провадженні, у якому буде надано правову оцінку діям службових осіб лікарні, місцевого РАЦСу, районного відділення ДФС та однієї із сільрад Одеської області”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області учасники організованої групи впродовж двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат і допомог на неіснуючих дітей.