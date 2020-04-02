Злоумышленники предстанут перед судом, по подозрению в присвоении более 7 млн грн помощи детям
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту присвоения преступной группой более 7 млн грн бюджетных средств, предназначавшихся для помощи детям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
“Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту присвоения преступной группой более 7 млн грн бюджетных средств, предназначавшихся для помощи детям. Обвиняемым инкриминируют ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на время рассмотрения дела судом обвиняемые — организатор и члены группы, будут находиться под домашним арестом. В рамках уголовного производства правоохранителями наложен арест на имущество на сумму 1,5 млн грн.
“Правоохранители продолжают расследование в уголовном производстве, в котором будет дана правовая оценка действиям должностных лиц больницы, местного ЗАГСа, районного отделения ГФС и одного из сельсоветов Одесской области”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Одесской области участники организованной группы в течение двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей.