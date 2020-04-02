В Киевской области задержали вооруженных грабителей банковских терминалов: членом банды был полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киевской области правоохранители задержали вооруженную преступную группу воров банковских терминалов, среди которых был сотрудник полиции. Об этом в Facebook сообщает департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Организованная группа лиц в возрасте 25-35 лет, основательно подозревается в совершении 5 угонов банковских терминалов на территории столичной области. Самый молодой фигурант - действующий сотрудник полиции, все остальные участники имели судимость за совершение имущественных преступлений. По предварительным данным, общий преступный "заработок" молодых людей составляет более 400 тысяч гривен", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что работники полиции Киевской области установили злоумышленников и задержали всех в порядке ст. 208 УПК Украины по месту их проживания.
При проведении 5-ти санкционированных и 3-х неотложных обысков в квартире злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, пистолеты, обрезы, патроны, боеприпасы, ножи, схемы расположения терминалов, деньги.
Также изъято 4 автомобиля, на которых передвигались и совершали преступления мужчины.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и Киева. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для них.
Как сообщалось в УНН, злоумышленники предстанут перед судом по подозрению в присвоении более 7 млн грн помощи детям.