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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киевской области задержали вооруженных грабителей банковских терминалов: членом банды был полицейский

В Киевской области задержали вооруженных грабителей банковских терминалов: членом банды был полицейский

Киев  •  УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киевской области правоохранители задержали вооруженную преступную группу воров банковских терминалов, среди которых был сотрудник полиции. Об этом в Facebook сообщает департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Организованная группа лиц в возрасте 25-35 лет, основательно подозревается в совершении 5 угонов банковских терминалов на территории столичной области. Самый молодой фигурант - действующий сотрудник полиции, все остальные участники имели судимость за совершение имущественных преступлений. По предварительным данным, общий преступный "заработок" молодых людей составляет более 400 тысяч гривен", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что работники полиции Киевской области установили злоумышленников и задержали всех в порядке ст. 208 УПК Украины по месту их проживания.

При проведении 5-ти санкционированных и 3-х неотложных обысков в квартире злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, пистолеты, обрезы, патроны, боеприпасы, ножи, схемы расположения терминалов, деньги.

Также изъято 4 автомобиля, на которых передвигались и совершали преступления мужчины.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и Киева. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для них.

Как сообщалось в УНН, злоумышленники предстанут перед судом по подозрению в присвоении более 7 млн грн помощи детям.

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