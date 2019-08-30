На Київщині затримали грабіжників із Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Київській області правоохоронці затримали зловмисників, які скоїли грабіж із автомобіля на стоянці біля супермаркету. Ними виявилися двоє громадян сусідньої держави. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
За даними правоохоронців, місцевий житель залишив свій автомобіль біля супермаркету у селі Гатне та пішов із дружиною до магазину. У цей час до маркету під’їхала машина із литовськими номерами. Звідти вийшло двоє осіб, які зламали дверний замок авто власника, поки той скуповувався.
Із сидіння водія забрали сумку із речами, у якій був мобільний телефон, планшет та гаманець зі 100 доларами США, 100 євро і 5 тисячами гривень.
Потерпілий це помітив і одразу викликав поліцію. Зловмисники почали втікати у напрямку Одеської траси. Правоохоронцями було введено план "Перехоплення" та орієнтовано наряди. Двох чоловіків швидко затримали. Вони переховувались у лісосмузі між селом Свято-Петрівське та містом Вишневе.
З’ясувалося, що це уродженці Грузії, які вже неодноразово притягувалися за скоєння грабежів та розбоїв. Одного з них, поліція Київщини нещодавно також затримала за аналогічний злочин.
Наразі іноземцям оголошено про підозру за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Київській області затримали колишнього голову спецназу МВС Грузії.