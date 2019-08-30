В Киевской области задержали грабителей из Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, совершивших грабеж с автомобиля на стоянке возле супермаркета. Ими оказались двое граждан соседнего государства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
По данным правоохранителей, местный житель оставил свой автомобиль возле супермаркета в селе Гатное и пошел с женой в магазин. В это время к маркету подъехала машина с литовскими номерами. Оттуда вышли двое лиц, сломали дверной замок авто владельца, пока тот скуплялся.
С сиденья водителя забрали сумку с вещами, в которой был мобильный телефон, планшет и кошелек со 100 долларами США, 100 евро и 5 тысячами гривен.
Пострадавший это заметил и сразу вызвал полицию. Злоумышленники начали бежать в направлении Одесской трассы. Правоохранителями был введен план "Перехват" и ориентированы наряды. Двух мужчин быстро задержали. Они скрывались в лесополосе между селом Свято-Петровское и городом Вишневое.
Выяснилось, что это уроженцы Грузии, которые уже неоднократно привлекались за совершение грабежей и разбоев. Одного из них, полиция Киевской области недавно также задержала за аналогичное преступление.
Сейчас иностранцам объявлено о подозрении по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в Киевской области задержали бывшего главу спецназа МВД Грузии.