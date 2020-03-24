На Київщині зафіксували ще одного інфікованого коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Броварах Київської області виявили інфікованого коронавірусом COVID-19. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Маю неприємні новини. Щойно отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки, яка була госпіталізована вчора до інфекційного відділення ББКЛ", - написав Сапожко.
За його словами, дівчині 21 рік, на сьогоднішній день її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
"Попередньо відомо, що вона мала контакт з іноземцями", - зазначив Сапожко.
Як повідомлялося раніше, в Київській області зафіксовано 15 випадків COVID-19.