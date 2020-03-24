В Киевской области зафиксировали еще одного инфицированного коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Броварах Киевской области обнаружили инфицированного коронавируса COVID-19. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"У меня неприятные новости. Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение ББКЛ", - написал Сапожко.
По его словам, девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
"Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - отметил Сапожко.
Как сообщалось ранее, в Киевской области зафиксировано 15 случаев COVID-19.