На Київщині за вихідні сталося понад 50 ДТП, є загиблі

"За вихідні сталося 54 ДТП, з них 7 ДТП з потерпілими, 2 людини загинули та 8 отримали травми", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.

Водій, що спричинив ДТП з чотирма загиблими під Києвом, затриманий. Прокуратура готує чоловіку оголошення підозри.

Як повідомлялося в УНН, у столиці за вихідні сталося понад 150 ДТП.