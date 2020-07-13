На Київщині за вихідні сталося понад 50 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Київській області за вихідні сталося понад 50 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні сталося 54 ДТП, з них 7 ДТП з потерпілими, 2 людини загинули та 8 отримали травми", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.
Водій, що спричинив ДТП з чотирма загиблими під Києвом, затриманий. Прокуратура готує чоловіку оголошення підозри.
Як повідомлялося в УНН, у столиці за вихідні сталося понад 150 ДТП.