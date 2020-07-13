В Киевской области за выходные произошло более 50 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киевской области за выходные произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные произошло 54 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли и 8 получили травмы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.
Водитель, который совершил ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, задержан. Прокуратура готовит мужчине объявление о подозрении.
Как сообщалось в УНН, в столице за выходные произошло более 150 ДТП.