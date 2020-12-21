На Київщині за вихідні сталося близько 80 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 19-20 грудня, сталося 79 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 79 ДТП, з них 3 ДТП - з травмованими, 1 особа отримала травми та 2 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Вишгороді на Київщині зіткнулися два автомобілі, у результаті чого постраждала пасажирка.
Як повідомлялося, на автодорозі "Київ-Знам’янка" на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля "ВАЗ". Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги.