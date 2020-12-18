На Київщині через зіткнення двох автомобілів постраждала жінка

“У Вишгороді літній водій автомобіля ZAZ виїжджав з заправки і не пропустив автомобіль BMW, який рухався в бік Києва по головній смузі. У результаті постраждала дружина водія автомобіля ZAZ. Жінка в лікарні. Наразі вирішується питання госпіталізовувати її чи ні”, — розповіли в пресслужбі.

Також відкрито провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Знам’янка на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля “ВАЗ”. Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги.