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На Київщині через зіткнення двох автомобілів постраждала жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Вишгороді на Київщині зіткнулися два автомобілі в результаті чого постраждала пасажирка. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

На Київщині через зіткнення двох автомобілів постраждала жінка

“У Вишгороді літній водій автомобіля ZAZ виїжджав з заправки і не пропустив автомобіль BMW, який рухався в бік Києва по головній смузі. У результаті постраждала дружина водія автомобіля ZAZ. Жінка в лікарні. Наразі вирішується питання госпіталізовувати її чи ні”, — розповіли в пресслужбі.

Також відкрито провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Знам’янка на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля “ВАЗ”. Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги.

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