В Киевской области из-за столкновения двух автомобилей пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Вышгороде Киевской области столкнулись два автомобиля в результате чего пострадала пассажирка. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"В Вышгороде водитель автомобиля ZAZ выезжал с заправки и не пропустил автомобиль BMW, который двигался в сторону Киева по главной полосе. В результате пострадала жена водителя автомобиля ZAZ. Женщина в больнице. Сейчас решается вопрос госпитализировать ее или нет", - рассказали в пресс-службе.
Также открыто производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на автодороге Киев-Знаменка в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.