В Киевской области за выходные произошло около 80 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 19-20 декабря, произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 79 ДТП, из них 3 ДТП - с травмированными, 1 человек получил травмы и 2 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Вышгороде Киевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадала пассажирка.
Как сообщалось, на автодороге "Киев-Знаменка" в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.