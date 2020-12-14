На Київщині за вихідні сталося близько 100 ДТП, є загиблі

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 96 ДТП, з них 5 ДТП - з травмованими, 6 осіб отримали травми та 2 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на автодорозі "Київ-Знам’янка" на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля "ВАЗ". Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, на ранок понеділка, 14 грудня, у шести областях спостерігається туман, у 12 областях спостерігається невеликий дощ та мряка, місцями ожеледиця.