В Киевской области за выходные произошло около 100 ДТП, есть погибшие

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67937 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90214 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114029 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149233 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198003 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194536 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281478 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331112 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157964 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143212 просмотра

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В Киевской области за выходные произошло около 100 ДТП, есть погибшие

В Киевской области за выходные произошло около 100 ДТП, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 16430 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 12-13 декабря, произошло около 100 ДТП, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 96 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 6 человек получили травмы и 2 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на автодороге "Киев-Знаменка" в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, на утро понедельника, 14 декабря, в шести областях наблюдается туман, в 12 областях наблюдается небольшой дождь и туман, местами гололед.

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