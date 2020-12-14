В Киевской области за выходные произошло около 100 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 12-13 декабря, произошло около 100 ДТП, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 96 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 6 человек получили травмы и 2 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на автодороге "Киев-Знаменка" в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.
Как сообщалось, на утро понедельника, 14 декабря, в шести областях наблюдается туман, в 12 областях наблюдается небольшой дождь и туман, местами гололед.