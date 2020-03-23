На Київщині з початку року від пневмонії померло 65 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Київщині з початку року від пневмонії померло 65 людей. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні ми підсумували статистику, станом від 2020 року нас 65 летальних випадків від пневмонії”, — зазначив він.
Нагадаємо, в ОДА розповіли про п'ятьох хворих на COVID-19 на Київщині.
Як раніше повідомляв УНН, МОЗ перевірятиме зразки всіх померлих від пневмонії в Україні на наявність коронавірусу.