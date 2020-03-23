КИЇВ. 23 березня. УНН. На Київщині з початку року від пневмонії померло 65 людей. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, передає кореспондент УНН.