В ОДА розповіли про п'ятьох хворих на COVID-19 на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Київщині всі випадки захворювання на COVID-19 зареєстровані в Обухівському районі, а вік захворілих - від 37 до 57 років. Про це під час брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОДА Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Офіційна статистика захворювання у Київській області: станом на 6 ранку сьогодні до закладів охорони здоров’я Київської області звернулося 29 осіб, у яких можлива підозра на захворювання COVID-19. За допомогою експрес-тестів захворювання перевірено у 22 осіб. Тест-системи показали 7 захворювань. Водночас, лабораторно підтверджений на цей момент у нас 5 осіб. Всі вони є мешканцями Обухівського району. Найстаршому з інфікованих - 57 років, наймолодшому — 37”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 23 березня зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 — летальні.