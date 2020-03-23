В ОГА рассказали о пяти больных COVID-19 в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киевской области все случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в Обуховском районе, а возраст заболевших - от 37 до 57 лет. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Официальная статистика заболевания в Киевской области: по состоянию на 6 утра сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратилось 29 человек, у которых возможно подозрение на заболевание COVID-19. С помощью экспресс-тестов заболевание проверено у 22 человек. Тест-системы показали 7 заболеваний. В то же время, лабораторно подтверждено на данный момент у нас 5 человек. Все они являются жителями Обуховского района. Самому старшему из инфицированных - 57 лет, самому младшему - 37", - отметил он.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 марта зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.