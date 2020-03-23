В Киевской области с начала года от пневмонии умерло 65 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киевской области с начала года от пневмонии умерло 65 человек. Об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня мы подитожыли статистику, по состоянию от 2020 нас 65 летальных случаев от пневмонии", - отметил он.
Напомним, в ОГА рассказали о пяти больных COVID-19 в Киевской области.
Как ранее сообщал УНН, Минздрав будет проверять образцы всех умерших от пневмонии в Украине на наличие коронавируса.