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На Київщині юнак вдарив ножем неповнолітнього

На Київщині юнак вдарив ножем неповнолітнього

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У місті Ірпінь Київської області правоохоронці затримали 18-річного юнака, який вдарив ножем у живіт неповнолітнього хлопця. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, вночі 16 вересня до поліції надійшла заява від мешканців Ірпеня, про те що їх сусіди голосно кричать.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце пригоди, встановила, що компанія молодих людей, відпочивала та вживала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виникла суперечка, тоді 18-річний юнак вдарив ножем у живіт неповнолітнього приятеля.

Поліцейські застали кривдника за миттям підлоги від крові потерпілого. Знаряддя злочину він сховав у пакет під ліжком. Правоохоронці вилучили ніж для проведення відповідної експертизи.

Потерпілий нині знаходиться у лікарні, його прооперовано.

Нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, У Києві зловмисник з ножем напав на 72-річну киянку та викрав її прикраси.

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